Потрійна ДТП на трасі під Харковом: з’явилося відео моменту зіткнення
12 квітня, близько 17:40, у Харківському районі сталася потрійна ДТП. На трасі у селищі Пісочин не розминулися автомобілі Chery Tiggo 2, Nissan Qashqai та Hyundai Elantra.
Про ДТП повідомляють місцеві Telegram-канали.
Nissan їхав у напрямку Харкова, Chery рухався з Пісочина з лівим поворотом у напрямку Києва.
Після зіткнення з Chery автомобіль Nissan врізався в Hyundai.
На місці працювали медики та поліція.
Інформація про постраждалих уточнюється.