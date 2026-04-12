Сегодня 19:41
Потрійна ДТП на трасі під Харковом: з’явилося відео моменту зіткнення

12 квітня, близько 17:40, у Харківському районі сталася потрійна ДТП. На трасі у селищі Пісочин не розминулися автомобілі Chery Tiggo 2, Nissan Qashqai та Hyundai Elantra.

Про ДТП повідомляють місцеві Telegram-канали.

Nissan їхав у напрямку Харкова, Chery рухався з Пісочина з лівим поворотом у напрямку Києва.

Після зіткнення з Chery автомобіль Nissan врізався в Hyundai.

На місці працювали медики та поліція.

Інформація про постраждалих уточнюється.

