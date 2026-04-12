Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку своєї партії «Фідес» на парламентських виборах. Він також привітав лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра з перемогою.

Відповідне відео Віктор Орбан оприлюднив у Facebook.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою після завершення парламентських виборів, у якій визнав поразку партії «Фідес».

«Результат виборів болісний, але очевидний. Я привітав партію-переможницю», — заявив Орбан.

За його словами, він продовжить служити країні вже в опозиції.

«Ми не знаємо зараз, що результати виборів означатимуть для долі нашої країни та нації, час покаже, але ми служитимемо нашій країні навіть в опозиції. Тягар управління не лежить на наших плечах, тому наше завдання зараз – зміцнити нашу громаду», – сказав він.

Орбан подякував своїм виборцям і зазначив, що 2,5 мільйона угорців підтримали «Фідес».

«Кожен може знати одне: тут, у цій кімнаті, і по всій країні, ми ніколи, ніколи, ніколи не здамося», – додав він.

Станом на 22:35 12 квітня виборча комісія опрацювала 60% бюлетенів. За попередніми даними, партія «Тиса» набирає 68% голосів і отримує 136 місць у парламенті, тоді як «Фідес» – 28% голосів і 56 місць.

