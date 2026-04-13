У Харкові затримали агентку рф, яка коригувала масовану атаку на Харків 2 квітня

Контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальницю масштабного російського обстрілу Харкова 2 квітня. Зловмисниця в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому» в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру.

На місці події у затриманої вилучено смартфон з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою гаджету окупанти наводили «Герані» по багатоквартирних будинках харків’ян.

Як встановило розслідування, коригуванням повітряного нападу займалася завербована російськими спецслужбами місцева жителька. У поле зору окупантів вона потрапила через власні проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

За інструкціями куратора з рф агентка одразу після нічної атаки прифронтового міста відправилась фіксувати наслідки обстрілів. В той же день вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби. У такий спосіб окупанти намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції української ППО.

Встановлено, що агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути «на позицію» і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости