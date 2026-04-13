Росіяни завдали ударів по двох районах Харківщини: четверо постраждалих

Упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по населених пунктах Богодухівського та Куп’янського районів. Для обстрілів росіяни застосували безпілотники різних видів та керовані авіабомби.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Через обстріли Великобурлуцької громади зайнялися дві господарчі споруди, гараж та дах житлового будинку в селі Плоске. На території селища Великий Бурлук згорів гараж, інше влучання прийшлося в землю.

Вночі окупанти застосуванням БпЛА зруйнували житловий будинок в місті Богодухів. Також пошкоджено ще одну оселю, господарські приміщення, автомобіль, мопед та трактор. За медичною допомогою звернувся 57-річний чоловік. Він зазнав гострої реакції на стрес.

Завдавали численних ударів безпілотниками військові рф по селищу Золочів та всій громаді. Постраждали місцеві жителі. 32-річний цивільний чоловік зазнав опіків, жінка 63 років дістала гостру реакцію на стрес. Внаслідок влучань пошкоджено дах магазину, паркан приватного домоволодіння, приміщення адмінбудівлі та приватне авто.

Через атаку FPV-дроном на легковий автомобіль у селі Лютівка Золочівської громади поранення отримав 70-річний чоловік. Потерпілого доставили до медичного закладу. Транспортний засіб місцевого мешканця пошкоджений.

В селі Клинова-Новоселівка знищено приватні будинки, пошкоджено господарчі споруди та енергомережі.

Внаслідок обстрілів села Світличне зазнали пошкоджень три приватні будинки.

