У Харкові за держзраду засудили експравоохоронця, який служив окупантам

Суд Харкова визнав винним у державній зраді колишнього правоохоронця із селища Шевченкове Куп’янського району. Зрадник працював на окупантів і відбирав зброю у місцевих жителів.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, після окупації населеного пункту чоловік добровільно перейшов на бік рф та почав допомагати встановлювати окупаційний режим.

Щоб отримати посаду в так званій «народній міліції», він подав документи та написав заяву на ім’я представника окупаційної адміністрації.

Спочатку працював «дільничним інспектором» у незаконному правоохоронному органі. Під час патрулювання затримував місцевих жителів і доставляв їх до псевдопідрозділу. Також за вказівкою окупантів проводив рейди та забирав у людей зброю, зокрема і в тих, хто мав законні дозволи.

Згодом його призначили «оперуповноваженим» карного розшуку. За службу на боці рф він отримав близько 90 тисяч російських рублів. Напередодні звільнення району втік до росії.

Суд заочно визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

