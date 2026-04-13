Сегодня 12:34
Росіяни скинули три авіабомби на Золочівську громаду: двоє поранених

Росіяни скинули три авіабомби на Золочівську громаду: двоє поранених

13 квітня окупанти вдарили керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області. Постраждали дві жінки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, влучання трьох керованих авіабомб зафіксували в селі Рясне.

Наразі відомо про двох постраждалих: 70-річна жінка зазнала важких травм, 51-річна жінка перебуває в середньому стані. Обох поранених госпіталізували.

Пошкоджено щонайменше чотири будинки та господарчі споруди.

