Підрив 19-річного юнака на Харківщині: поліція розслідує нещасний випадок

12 квітня під час прогулянки поблизу ставка в селі Олександрівка Лозівського району 19-річний хлопець знайшов невідомий предмет та взяв його до рук.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Предмет здетонував в руках у юнака. З вибуховою травмою руки постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, 21 березня вдень в селі Мирне Борівської громади Ізюмського району чоловік 1968 року народження вийшов на город приватного домоволодіння, де й натрапив на небезпечний предмет. Унаслідок вибуху він отримав травми: вибухове поранення, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, а також пошкодження м’яких тканин живота, правого передпліччя та кисті.

