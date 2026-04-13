У Харкові російський БпЛА впав на території навчального закладу

13 квітня у Харкові та Харківському районі пролунали вибухи. Росіяни атакували Харків та місто Дергачі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали удару по Шевченківському району Харкова.

Падіння російського безпілотника зафіксували на території навчального закладу. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Також зафіксовано удари по місту Дергачі Харківського району. За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, поранень зазнали п’ятеро цивільних осіб, двоє з них перебувають у важкому стані.

