Протягом тижня окупанти атакували Харків дев’ять разів

За останні сім днів Харків пережив дев’ять ворожих атак.

Основні удари сталися минулого понеділка, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Під обстріли потрапили Київський та Основ’янський райони. Дрони вибухали поруч з приватними будинками, зупинкою громадського транспорту. Пошкоджень зазнали наші теплові обʼєкти, пасажирський автобус, були вибиті вікна в оселях містян», – зазначив Терехов.

П’ятеро людей звернулися по допомогу. Серед поранених – дитина.

«Великдень харківʼяни теж зустріли у відносній тиші і з гарним настроєм. Але вже сьогодні, у Світлий понеділок, бачимо, що ситуація погіршилася. У небі – знову ворожі безпілотники. Лунають вибухи. Тому дуже прошу всіх бути особливо уважними, стежити за офіційними повідомленнями і без зволікань реагувати на сигнали небезпеки», – наголосив Терехов.

За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 62 години, або на 51%, меншою, ніж загалом по області.

