Прокурори зафіксували наслідки ранкових ударів по селах Цапівка та Рясне на Харківщині

На Харківщині внаслідок ворожих ударів по Богодухівському району постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 квітня близько 8:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару трьома керованими авіабомбами по околицях села Рясне Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше чотири приватні домоволодіння. Тілесні ушкодження отримали двоє людей. Літня жінка зазнала осколкових поранень, її госпіталізовано у важкому стані. Також постраждала її донька — у неї діагностовано множинні поранення, потерпілу доставлено до лікарні.

Крім того, близько 9:50 ворог завдав ударів безпілотниками, попередньо типу «Молнія», по селу Цапівка Богодухівського району.

Пошкоджено будинки, господарчі приміщення, автомобіль карети екстреної медичної допомоги. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

