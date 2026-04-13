Внаслідок удару по Дергачах поранено п’ятьох працівників підприємства

Удар БпЛА по підприємству у Дергачах: поранено п’ятьох працівників.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 квітня близько 11:50 збройні сили рф завдали удару безпілотними літальними апаратами (попередньо типу «V2U», 3 одиниці) по території підприємства у місті Дергачі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вантажний транспорт.

Поранення отримали п'ятеро працівників — чоловіки. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування наслідків збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости