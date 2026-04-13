У вівторок та середу в частині Основ’янського району Харкова тимчасово припинять газопостачання

Через роботи на газових мережах в Основ’янському районі Харкова деякі споживачі тимчасово залищаться без газу.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

14 та 15 квітня 2026 року будуть проведені роботи на системі газопостачання в Основ’янському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

14.04.2026:вул.Біологічна буд. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 8, 20вул.Староверещаківська буд. 2, 2-Авул.Олійняківська буд. 4, 6, 6-А, 8вул.Диканівська буд. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33вул.Лелюківська буд. 1-А, 7, 9, 10, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20пров.Біологічний буд. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25вул.Ямпільська буд. 7, 7/12, 9, 12/2, 14, 6-А, 6-Б, 7-Б, 12

15.04.2026:вул.Озерна буд. 2, 3, 10, 10А, 11, 19

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначають у компанії.

