Усі поранені у Дергачах госпіталізовані до Харківської лікарні

Близько 11:50 росіяни вдарили безпілотниками V2U по Дергачах.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА вячеслав Задоренко.

За його словами, удар прийшовся по території цивільного автотранспортного підприємства, де у цей час працювали люди.

П’ятеро чоловіків 1963, 1965, 1967, 1978 та 1981 років народження зазнали численних уламкових поранень та були госпіталізовані до лікарні у Харків. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Частина боєкомплекту одного з ворожих дронів не здетонувала та впала обабіч однієї з автодоріг, наразі її вже знешкодили вибухотехніки ДСНС.

«V2U – це новий тип російських безпілотників, який є удосконаленою версією «молнії». Він володіє елементами штучного інтелекту та розрахований на розпізнавання цілей на відстані. Сьогоднішня ситуація очевидно демонструє, що росіяни свідомо застосовують навіть такі технології не для військових цілей, а для ураження цивільної інфраструктури та мирних людей», зазначив Задоренко.

