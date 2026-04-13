У Харкові відновлює роботу Паспортний сервіс

Паспортний сервіс починає роботу у Харкові без перерв на тривогу.

Про це повідомляє пресслужба Паспортного центру.

З 13 квітня 2026 року Паспортний сервіс в Харкові відновлює роботу в тестовому режимі.

У харківському відділі сервісу наразі доступні такі послуги:

Оформлення закордонного паспорта — для ваших майбутніх подорожей.Оформлення ID-картки — сучасний та надійний внутрішній документ.Одночасне оформлення — ID-картка + закордонний паспорт (найпопулярніша послуга, що економить ваш час).

«Ми працюємо без перерви на тривогу, адже дбаємо про ваш час та комфорт у безпечному приміщенні. Обслуговуємо в форматі живої черги та за попереднім записом до електронної черги», – наголошують у Паспортному центрі.

Зазначається, що сервіс працює за адресою: Проспект Науки 62, підземний перехід №2 станції метро «23 серпня».

Пн – Сб: з 09:00 до 17:00, Неділя – вихідний.

Агентство Телевидения Новости