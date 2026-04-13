Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:31
Просмотров: 35

У Харкові відновлює роботу Паспортний сервіс

У Харкові відновлює роботу Паспортний сервіс

Паспортний сервіс починає роботу у Харкові без перерв на тривогу.

Про це повідомляє пресслужба Паспортного центру.

З 13 квітня 2026 року Паспортний сервіс в Харкові відновлює роботу в тестовому режимі.

У харківському відділі сервісу наразі доступні такі послуги:

Оформлення закордонного паспорта — для ваших майбутніх подорожей.Оформлення ID-картки — сучасний та надійний внутрішній документ.Одночасне оформлення — ID-картка + закордонний паспорт (найпопулярніша послуга, що економить ваш час).

«Ми працюємо без перерви на тривогу, адже дбаємо про ваш час та комфорт у безпечному приміщенні. Обслуговуємо в форматі живої черги та за попереднім записом до електронної черги», – наголошують у Паспортному центрі.

Зазначається, що сервіс працює за адресою: Проспект Науки 62, підземний перехід №2 станції метро «23 серпня».

Пн – Сб: з 09:00 до 17:00, Неділя – вихідний.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 