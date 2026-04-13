Бізнес на психотропах : судитимуть харків’янку

Судитимуть харків’янку, яка організувала «бізнес» на заборонених речовинах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом січня-лютого 2026 року 49-річна безробітна мешканка Харкова купувала психотропну речовину PVP, яку зберігала за місцем проживання. У подальшому вона збувала «товар» клієнтам. Ціни за «дозу» коливалися від 2 тис. до майже 5 тис. грн залежно від кількості речовини.

Правоохоронці затримали харків’янку у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку вона викинула з балкону квартири 5 зіп-пакетів із наркотиками, намагаючись позбутися доказів протиправної діяльності.

Загалом виявлено та вилучено понад 250 г PVP, більше 100 г канабісу, майже 20 капсул наркотичної речовини трамадолу та електронні ваги. За клопотанням прокурора жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор Салтівської окружної прокуратури Харкова затвердив та направив до суду стосовно неї обвинувальний акт за фактами незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини і наркотичних засобів, у особливо великих розмірах, вчинених повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Обвинувачена визнала вину у повному обсязі, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю правопорушення.

Справу розгляне Салтівський районний суд Харкова.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій, — 12 років позбавлення волі.

