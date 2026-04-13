Сегодня 16:36
Чотири атаки окупантів з початку доби відбили Сили оборони на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 13.04.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Зибине та Вовчанськ. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Новоосинове. Наразі триває один бій.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять ворожих штурмів поблизу Колодязів, Діброви та Лиману. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку з початку доби ворог провів одну атаку на позиції Сил оборони у районі Рай-Олександрівки.

У районі населеного пункту Тихонівка ЗСУ відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку триває одне боєзіткнення. Одинадцять спроб противника просунутися вперед у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки наші захисники успішно зупинили.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине та Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

