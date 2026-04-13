На Харківщині правоохоронці вилучили дитину у п’яної матері та передали до патронатної сім’ї

На Харківщині вилучено немовля з небезпечного середовища: щодо матері поліцейські склали адміністративний протокол.

Про це повідомляє ГУНП В Харківській області. До правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів Берестинського району жінка з немовлям поводиться агресивно.

На місце події виїжджали працівники ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади. Правоохоронці встановили, що 20-річна місцева мешканка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшла до знайомих разом із дитиною та вчинила сварку. Мати поводилась агресивно, чим створювала загрозу для життя та здоров’я немовляти.

Поліцейські також з’ясували, що за місцем проживання жінки умови для виховання дитини є незадовільними, а родина веде асоціальний спосіб життя.

На місце події було викликано службу у справах дітей та прийнято комісійне рішення про вилучення дитини з небезпечного середовища. Восьмимісячного хлопчика доставили до медичного закладу для огляду. Після обстеження немовля передали до патронатної сім’ї.

Щодо матері поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

