Замінили вікна та монтують пандуси: у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами будинок
На Салтівському шосе триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили там пошкоджені вікна, і зараз на об’єкті проводяться роботи з відновлення вхідних груп: фарбування, відновлення козирків, укладання плитки та монтаж пандусів.
У планах – капремонт понад 2 тис. кв. м покрівлі, ремонт місць загального користування, відновлення цоколю, відмостки та міжпанельних швів.