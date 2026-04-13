Сегодня 16:59
Замінили вікна та монтують пандуси: у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами будинок

Замінили вікна та монтують пандуси: у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами будинок

На Салтівському шосе триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили там пошкоджені вікна, і зараз на об’єкті проводяться роботи з відновлення вхідних груп: фарбування, відновлення козирків, укладання плитки та монтаж пандусів.

У планах – капремонт понад 2 тис. кв. м покрівлі, ремонт місць загального користування, відновлення цоколю, відмостки та міжпанельних швів.

