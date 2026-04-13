Внаслідок удару по селищу Великий Бурлук спалахнула пожежа, є загиблий

13 квітня окупанти завдали ударів безпілотниками по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Харківської області.

Вибухи спричинили пожежу площею 70 м кв. у приватній оселі. Також зайнявся легковий автомобіль. Крім того, пошкоджені ще 4 приватні житлові будинки та 3 господарчі споруди.

За попередніми даними одна людина загинула, троє постраждали.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

