Сегодня 16:43
Правоохоронці показали наслідки обстрілу Богодухова

Окупанти атакували Богодухів: серед постраждалих — дитина.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 квітня близько 13:45 військовослужбовці рф завдали удару по місту Богодухів із застосуванням безпілотних літальних апаратів, попередньо типу «Герань-2».

Під атаку потрапили житлові квартали: зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарчих споруд, а також автомобілів.

За даними прокуратури, дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Семирічний хлопчик отримав поріз голови склом. Також поранено і літнього чоловіка.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

