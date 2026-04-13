Сегодня 17:35
Шестеро постраждалих та один загиблий: правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини

Одна людина загинула, ще шестеро громадян постраждали: на Харківщині поліція документує наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Протягом 13 квітня ворог з різного виду озброєння бив по Богодухівському та Куп’янському районах.

Військові рф завдали ударів по селищу Великий Бурлук. Пошкоджено приватні будинки та автомобіль. Загинула літня жінка. Постраждали чоловік та двоє жінок. У них гостра реакція на стрес.

За даними поліції, у місті Богодухів внаслідок обстрілів із застосуванням уданих безпілотних літальних апаратів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, два цивільні автомобілі та службовий автомобіль поліції. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 78 і 75 років.

У селі Заброди внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік.

Поліцейські працюють на місцях ударів та документують наслідки обстрілів.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

