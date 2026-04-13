Внаслідок обстрілів Харкова та області за тиждень загинуло троє людей, 21 постраждалий

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 55 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждала 21 людина, серед них – троє дітей: 14-річна дівчина та хлопці 13 і 16 років. Троє людей загинули.

Один чоловік травмувався внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 РСЗВ;▪️30 КАБ;▪️92 БпЛА типу «Герань-2»;▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;▪️19 БпЛА типу «Молнія»;▪️32 fpv-дрони;▪️94 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено 29 приватних будинків, залізничну інфраструктуру, електромережі, сільськогосподарське підприємство, 2 трактори, господарчу споруду, автомобіль.

Суттєві пошкодження — в Богодухівському районі: 3 багатоквартирні і 23 приватні будинки, АЗС, 2 адмінбудівлі, 3 цивільні підприємства, магазин, гаражі, складське приміщення, 5 господарчих споруд, 3 автомобілі.

У місті Харків ворог пошкодив 4 багатоквартирні будинки, заклад вищої освіти, електромережі, цивільне підприємство, автобус, 9 автомобілів.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 32 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 303 вибухонебезпечні предмети.

На лінії фронту відбулося 1047 бойових зіткнень.

Агентство Телевидения Новости