За невихід на матч проти росії Україні зарахували технічну поразку

Чоловічій збірній України з водного поло зарахували технічну поразку з рахунком 0:5 за невихід на матч проти російських спортсменів у рамках Кубка світу 2026 року.

Як пише Чемпіон, про це повідомляє пресслужба World Aquatics.

У понеділок, 13 квітня, Україна мала зіграти про команди «Нейтральні атлети Б», що складалася з російських ватерполістів. Цей матч міг стати першим із 2022 року між збірними України та росії у командних видах спорту.

Проте українські спортсмени від участі у матчі відмовилися, за що отримали технічну поразку.

Зазначимо, що саме сьогодні, 13 квітня, World Aquatics оголосила про скасування всіх санкцій проти росії та Білорусі. Відтепер у водних видах спорту спортсмени з країн-агресорок виступатимуть на повних правах.

Зазначається, що збірні України та росії мали зіграти в матчі за сьоме місце.

