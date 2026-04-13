Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:16
Просмотров: 18

За невихід на матч проти росії Україні зарахували технічну поразку

Чоловічій збірній України з водного поло зарахували технічну поразку з рахунком 0:5 за невихід на матч проти російських спортсменів у рамках Кубка світу 2026 року.

Як пише Чемпіон, про це повідомляє пресслужба World Aquatics.

У понеділок, 13 квітня, Україна мала зіграти про команди «Нейтральні атлети Б», що складалася з російських ватерполістів. Цей матч міг стати першим із 2022 року між збірними України та росії у командних видах спорту.

Проте українські спортсмени від участі у матчі відмовилися, за що отримали технічну поразку.

Зазначимо, що саме сьогодні, 13 квітня, World Aquatics оголосила про скасування всіх санкцій проти росії та Білорусі. Відтепер у водних видах спорту спортсмени з країн-агресорок виступатимуть на повних правах.

Зазначається, що збірні України та росії мали зіграти в матчі за сьоме місце.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 