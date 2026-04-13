Сегодня 18:07
Кремль назвав Угорщину недружньою країною

Кремль не має наміру вітати Петера Мадяра з перемогою його партії на парламентських виборах в Угорщині, оскільки це «недружня країна».

Таку заяву на тлі поразки Віктора Орбана зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН із посиланням на російські ЗМІ.

Водночас він додав, що в Москві до вибору угорського народу ставляться «з повагою».

«Ми недружнім країнам привітання не надсилаємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас», – сказав рупор Кремля.

Говорячи про взаємодію між країнами в майбутньому, Пєсков сказав, що в Росії сподіваються на «прагматичні відносини» з новою владою Угорщини.

