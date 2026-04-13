Через обстріли окупантів на Куп’янщині загинула людина, є постраждалі

Слідством встановлено, що 13 квітня близько 13:30 збройні сили рф завдали удару безпілотним літальним апаратом, за попередніми даними — типу «Герань-2», по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

За даними прокуратури, внаслідок атаки загинула 74-річна жінка.

69-річна жінка отримала поранення. Ще двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

