На вулиці у Харкові виявили тіло померлого чоловіка: що відомо

Поліцейські зʼясовують обставини загибелі чоловіка в Індустріальному районі.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Під час огляду місця події видимих слідів насильницької смерті у чоловіка не виявлено.

13 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу автостанції по проспекту Героїв Харкова на землі без ознак життя лежить людина.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2. Правоохоронці здійснили огляд місця події та встановили особу загиблого чоловіка: ним виявився 73-річний житель міста.

Наразі працівники поліції опитують свідків та зʼясовують всі обставини події. За результатами судово-медичної експертизи буде встановлено причину смерті чоловіка.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень підрозділу поліції.

Агентство Телевидения Новости