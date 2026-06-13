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На вулиці у Харкові виявили тіло померлого чоловіка: що відомо

На вулиці у Харкові виявили тіло померлого чоловіка: що відомо

Поліцейські зʼясовують обставини загибелі чоловіка в Індустріальному районі.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 

Під час огляду місця події видимих слідів насильницької смерті у чоловіка не виявлено.

13 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу автостанції по проспекту Героїв Харкова на землі без ознак життя лежить людина. 

За адресою виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2. Правоохоронці здійснили огляд місця події та встановили особу загиблого чоловіка: ним виявився 73-річний житель міста. 

Наразі працівники поліції опитують свідків та зʼясовують всі обставини події. За результатами судово-медичної експертизи буде встановлено причину смерті чоловіка. 

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень підрозділу поліції.

Агентство Телевидения Новости

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