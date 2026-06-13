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Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували росіяни з початку доби

Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували росіяни з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 13.06.2026 щодо російського вторгнення.

Окупанти здійснили 61 наступальну дію, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції ЗСУ, одне боєзіткнення досі триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.

На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили одну спробу росіян просунутися вперед у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку окупанти шість разів намагалися вклинитися в українську оборону, два зіткнення наразі тривають. Штурмові дії фіксувалися в районах населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське та Озерне.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районах Кривої Луки та Закітного.

Більш розширена інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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