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Українська веслувальниця завоювала золото чемпіонату Європи-2026

Українська веслувальниця завоювала золото чемпіонату Європи-2026

Українська веслувальниця Людмила Лузан завоювала золото чемпіонату Європи 2026 року з веслування, який проходить з 11 до 14 червня у португальському Монтемор-о-Вельйо.

Про це повідомляє Чемпіон.

Лузан перемогла в змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

У фіналі Лузан більш ніж на півтори секунди випередила найближчих переслідувачок – італійок Олімпію Делла Джустіну та полячку Дороту Боровську.

Для Лузан це п’яте золото чемпіонатів Європи за кар’єру. Минулого року Людмила завоювала золото в змаганні каное-одиночок на дистанції 200 метрів на чемпіонаті світу в італійському Мілані. На тому мундіалі українка сумарно здобула чотири золоті нагороди.

Агентство Телевидения Новости

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