Підтвердилася загибель гранатометника 92-ї штурмової бригади з Харківщини

У боях з російськими окупантами загинув військовий 92-ї окремої штурмової бригади Дмитро Левченко. Боєць поліг в Суджанському районі Курської області.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Дмитро Левченко народився 22 листопада 1983 року у смт Панютине (нині селище Лиманівка). Середню освіту здобув у Панютинській загальноосвітній школі №1, після чого навчався у Панютинському професійно-технічному училищі №56, де опанував професію тракториста-машиніста.

Свого часу Дмитро Левченко працював слюсарем на Лозівському ковальсько-механічному заводі, а останнім часом – зварювальником у ТОВ «Кредо». У вільний час він любив рибалити та відпочивати на природі. Також займався виготовленням виробів із металу.

Дмитро Левченко мав військовий досвід, оскільки раніше проходив строкову службу у лавах Збройних Сил України. Після початку повномасштабного вторгнення став на захист держави. Служив на передовій як рядовий, гранатометник 2-го штурмового відділення 1-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А0501 (92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка).

23 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вікторівка Суджанського району Курської області Дмитро Левченко загинув.

Протягом тривалого часу військового вважали безвісти зниклим. У червні 2026 року загибель Дмитра Левченка підтвердили офіційно. У захисника залишилися син, дружина, батьки та сестра.

Агентство Телевидения Новости