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Під російськими обстрілами перебували 10 населених пунктів Харківщини, постраждала жінка

Під російськими обстрілами перебували 10 населених пунктів Харківщини, постраждала жінка

Протягом доби обстрілів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Для ударів по Харківщині окупанти застосували три БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молнія», шість FPV-дронів та 19 БпЛА, тип яких встановлюється.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Лозова внаслідок обстрілу постраждала 58-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою між селищем Козача Лопань і селом Нова Козача постраждав 39-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Петрівка), два приватні будинки (с. Шуби);у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Шипувате), господарчу споруду (с. Яєчне), кафе (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Плоске);в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Сухий Яр);у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Шестакове).

Агентство Телевидения Новости

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