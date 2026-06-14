Під російськими обстрілами перебували 10 населених пунктів Харківщини, постраждала жінка

Протягом доби обстрілів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Для ударів по Харківщині окупанти застосували три БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молнія», шість FPV-дронів та 19 БпЛА, тип яких встановлюється.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Лозова внаслідок обстрілу постраждала 58-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою між селищем Козача Лопань і селом Нова Козача постраждав 39-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Петрівка), два приватні будинки (с. Шуби);у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Шипувате), господарчу споруду (с. Яєчне), кафе (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Плоске);в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Сухий Яр);у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Шестакове).

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