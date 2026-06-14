Окупанти сім разів штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 червня. Розпочалася 1572 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. Противник завдав 127 авіаційних ударів, скинувши 391 керовану авіаційну бомбу. Крім того, застосував 9192 дрони-камікадзе та здійснив 3001 обстріл населених пунктів та позицій Сил оборони, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине та в бік Лимана.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили одну спробу росіян просунутися вперед у бік населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районі населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське,

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости