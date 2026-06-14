На Харківщині російський БпЛА влучив у приватний будинок

Уранці 14 червня російські війська завдали удару безпілотником по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання сталася пожежа на площі 150 кв. м. Також пошкоджено поруч розташовані оселі та надвірні забудови.

Загиблих та постраждалих немає.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости