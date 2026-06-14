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рф атакувала Україну 98 безпілотниками – 91 дрон знешкодила ППО

рф атакувала Україну 98 безпілотниками – 91 дрон знешкодила ППО

У ніч на 14 червня, починаючи з 18:00 13 червня, росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 91 російський безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Агентство Телевидения Новости

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