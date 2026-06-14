Синоптики попередили про негоду на Харківщині: завтра очікуються грози, град і шквали

У понеділок, 15 червня, у Харкові та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, а в окремих районах — град і сильні пориви вітру.

Про це повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Завтра вранці та вдень у Харкові очікуються грози.

По області також прогнозуються грози, а вдень місцями можливі град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

У зв’язку з погодними умовами оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Агентство Телевидения Новости