На Салтівці через ДТП на рейках зупинили рух трамваїв
У Харкові тимчасово не ходять трамваї на ділянці Салтівського шосе. Причина – ранковий трамвайний дрифт.
Про це повідомили в Харківській міській раді
Рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, тимчасово призупинено.
Причиною стало сходження з рейок трамвайного вагона.
На час припинення трамвайного сполучення на Салтівському шосе організували роботу тимчасового автобусного маршруту від станції метро «Захисників України» до 602-го мікрорайону.
Рух трамваїв змінено таким чином:
трамвай №6 курсує до розворотного кола «Журавлівський гідропарк»;трамвай №8 прямує через вулицю Академіка Павлова, вулицю Нескорених, проспект Тракторобудівників та Салтівське шосе до розворотного кола «602 мікрорайон».