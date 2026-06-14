На Салтівці через ДТП на рейках зупинили рух трамваїв

У Харкові тимчасово не ходять трамваї на ділянці Салтівського шосе. Причина – ранковий трамвайний дрифт.

Про це повідомили в Харківській міській раді

Рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, тимчасово призупинено.

Причиною стало сходження з рейок трамвайного вагона.

На час припинення трамвайного сполучення на Салтівському шосе організували роботу тимчасового автобусного маршруту від станції метро «Захисників України» до 602-го мікрорайону.

Рух трамваїв змінено таким чином:

трамвай №6 курсує до розворотного кола «Журавлівський гідропарк»;трамвай №8 прямує через вулицю Академіка Павлова, вулицю Нескорених, проспект Тракторобудівників та Салтівське шосе до розворотного кола «602 мікрорайон».

Агентство Телевидения Новости