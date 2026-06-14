На Харківщині окупанти атакували біля Вовчанська, Гранева та Курилівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 червня. Триває 1572 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби росіяни 44 рази атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Гранів та Вовчанськ. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили одну спробу російських військ просунутися вперед у бік Курилівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости