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На Харківщині окупанти атакували біля Вовчанська, Гранева та Курилівки

На Харківщині окупанти атакували біля Вовчанська, Гранева та Курилівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 червня. Триває 1572 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби росіяни 44 рази атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Гранів та Вовчанськ. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили одну спробу російських військ просунутися вперед у бік Курилівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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