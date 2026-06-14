Немовля та три жінки постраждали внаслідок удару БпЛА по Харкову

14 червня у Харкові через влучання дрона постраждала місячна дитина. Три жінки отримали допомогу медиків на місці.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Одномісячна дитина постраждала внаслідок атаки в Київському районі. Ще три жінки отримали допомогу медиків на місці», – йдеться в повідомленні.

У Київському районі вогнеборці ліквідовують наслідки влучання російського дрона по закладу культури.

На місці удару чергували бригади екстреної медичної допомоги.

Як повідомлялося раніше, кілька влучань було зафіксовано й у Холодногірському районі. Там після атаки загорілися дерева та трава на відкритій місцевості. Також пошкоджено огорожу складських приміщень та недіючий склад.

Агентство Телевидения Новости