Немовля та три жінки постраждали внаслідок удару БпЛА по Харкову
14 червня у Харкові через влучання дрона постраждала місячна дитина. Три жінки отримали допомогу медиків на місці.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Одномісячна дитина постраждала внаслідок атаки в Київському районі. Ще три жінки отримали допомогу медиків на місці», – йдеться в повідомленні.
У Київському районі вогнеборці ліквідовують наслідки влучання російського дрона по закладу культури.
На місці удару чергували бригади екстреної медичної допомоги.
Як повідомлялося раніше, кілька влучань було зафіксовано й у Холодногірському районі. Там після атаки загорілися дерева та трава на відкритій місцевості. Також пошкоджено огорожу складських приміщень та недіючий склад.