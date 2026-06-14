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14.06.2026 20:57
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У Харкові ліквідовують наслідки удару по художньому музею, кількість постраждалих зросла

У Харкові ліквідовують наслідки удару по художньому музею, кількість постраждалих зросла

Увечері 14 червня російські війська завдали удару безпілотником Київському району Харкова. Пошкоджено будівлю Харківського художнього музею, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Недільного вечора російські війська завдали удару БпЛА по будівлі Харківського художнього музею, який є памʼяткою архітектури місцевого значення», – написав Синєгубов.

Станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих. Серед них – дівчинка віком один місяць, а також жінки 22, 28, 34 та 62 років.

Три жінки перебувають у легкому стані, медики надали їм допомогу на місці. Немовля та 62-річна жінка були госпіталізовані.

На місці влучання працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару.

Агентство Телевидения Новости

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