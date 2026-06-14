Російські дрони вдарили по Лозівській громаді: пошкоджено будинки, серед постраждалих – дитина

14 червня Лозівська громада зазнала масованої атаки ворожих безпілотників. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, серед яких маленька дитина.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

Пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, 14 приватних будинків та дві багатоповерхівки на території міста й одного зі старостинських округів.

Вибуховою хвилею вибито вікна, посічено дахи та двері. Також сталися займання у приватних домоволодіннях і на території об’єктів критичної інфраструктури.

За наявною інформацією, стан усіх постраждалих не загрожує життю. Медики надали їм необхідну допомогу.

На місцях працюють відповідні служби. Триває фіксація наслідків атаки та уточнення масштабів завданих руйнувань.

Агентство Телевидения Новости