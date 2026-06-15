Прокуратура розслідує обставини загибелі рятувальників у Харкові

Четверо рятувальників та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій загинули під час повторного обстрілу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 червня близько 23:00 російська армія атакувала Холодногірський район Харкова ударним безпілотником, за попередніми даними типу «Герань-2». Унаслідок влучання сталася пожежа в нежитловій будівлі. На місце прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію наслідків. Під час виконання службових обов’язків вони потрапили під повторну атаку. Російські війська завдали ще чотирьох ракетних ударів по місцю проведення рятувальної операції.

Унаслідок атаки загинули четверо рятувальників та один співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Ще шестеро рятувальників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також постраждали троє цивільних.

Крім того, цієї ж ночі ворожий безпілотник вдарив поблизу житлової забудови у Шевченківському районі Харкова. Постраждала жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

Це черговий доказ цинічної тактики держави-агресора: після першого удару ворог дочекався прибуття екстрених служб і завдав повторної атаки по людях, які рятували життя та ліквідовували наслідки.

Агентство Телевидения Новости