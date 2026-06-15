На Харківщині судитимуть «чорного лісоруба»

Перед судом постане житель Харківщини за незаконну вирубку лісу: всі збитки державі вже компенсовано.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець села Пересічне протягом квітня — листопада 2024 року систематично здійснював незаконну вирубку лісових масивів Богодухівського та Харківського районів. Вказана територія перебуває у постійному користуванні Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Фактично чоловік організував «тіньову заготівлю» деревини: не маючи жодних дозвільних документів, він регулярно виїжджав до лісу та самостійно відбирав «екземпляри» для спилу.

Обвинувачений знищував дерева, які знаходилися поза межами дозволених ділянок і не мали відповідного клеймування, тобто не були офіційно відведені для заготівлі.

Загалом він незаконно спиляв понад два десятки дерев. Згідно з висновком судової економічної експертизи державі завдано збитків на суму понад 100 тис. гривень.

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно нього обвинувальний акт за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Обвинувачений щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки у повному обсязі.

Справу розгляне Дергачівський районний суд Харківської області.

Агентство Телевидения Новости