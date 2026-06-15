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У саду Шевченка в Харкові починають ремонт пішохідного мосту через озеро: на три місяці він буде закритий
В саду ім. Шевченка починається плановий ремонт пішохідного містка через озеро.
Про це повідомляє міськрада.
Фахівці СКП «Харківзеленбуд» перекладуть бруківку, оновлять кам’яні плити, а також пофарбують усі металеві елементи спеціальною фарбою для захисту від корозії.
Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть до трьох тижнів. На цей період міст буде закритий для пішоходів.