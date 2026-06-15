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Харківський клуб «Металіст 1925» оголосив про ребрендинг

Харківський клуб «Металіст 1925» оголосив про ребрендинг

Футбольний клуб «Металіст 1925» оголосив про зміну назви. Відтепер команда виступатиме під брендом «Харків».

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Ребрендинг є частиною нового етапу розвитку команди та покликаний посилити її асоціацію з містом і розширити взаємодію з уболівальниками.

За словами начальника ОВА Олега Синєгубова, новий клуб має стати об’єднавчим символом для мешканців області.

«Футбольний клуб «Харків» має стати саме такою точкою об’єднання для жителів всіх громад», – зазначив він.

Через безпекову ситуацію та війну проведення матчів Української Прем’єр-ліги у Харкові наразі неможливе. Водночас клуб «Харків» представлятиме місто та область у найвищому дивізіоні українського футболу.

Агентство Телевидения Новости

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