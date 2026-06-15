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Росіяни поцілили безпілотником по харківському зоопарку, загинули тварини

Росіяни поцілили безпілотником по харківському зоопарку, загинули тварини

15 червня у Харкові внаслідок російського обстрілу загинули кілька тварин. Один із безпілотників влучив по території зоопарку, де спалахнула пожежа у вольєрі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вдень російські війська завдали двох ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Через влучання на території зоопарку виникла пожежа у вольєрі. Внаслідок атаки загинули кілька тварин.

Вогонь ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби.

Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію із будівлі віварію та перемістили тварин у безпечне місце.

Агентство Телевидения Новости

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