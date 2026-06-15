Окупанти чотири рази атакували на Харківщині, два бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 червня. Триває 1573 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак становить 54.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих спроб іще тривають.

На Куп’янському напрямку штурмових дій росіян не зафіксовано.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости