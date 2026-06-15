У Харкові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару рф

17 червня у Харкові оголошено Днем жалоби за працівниками ДСНС та співробітником Харківської міської ради, які загинули під час ліквідації наслідків російського удару 15 червня.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

Згідно з документом, день жалоби триватиме з 00:00 до 17:00 17 червня.

Рішення ухвалене з метою вшанування пам’яті загиблих працівників Головного управління ДСНС України у Харківській області та працівника Харківської міської ради, які загинули під час гасіння пожежі після ворожого удару.

На знак скорботи в місті приспустять Державний Прапор України та прапор Харкова з чорною стрічкою на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

Також на період жалоби буде заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування та інших громадських місцях.

Агентство Телевидения Новости