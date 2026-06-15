Удар російського БпЛА по харківському зоопарку: слон зазнав стресу, загинули кролі

15 червня у Харкові російський безпілотник атакував територію зоопарку. Внаслідок удару загинули 10 кролів, пошкоджено приміщення для утримання дрібних тварин та вольєр зі слоном.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні близько 18:05 безпілотник «Герань-2» влучив по території зоопарку.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад приміщення для утримання дрібних тварин, де перебували 150 кролів, 250 морських свинок, 700 пацюків та 250 мишей. Загинули десять кролів.

Також пошкоджено вікна та фасад слоновника, розташованого поруч із місцем влучання. Тварина зазнала гострої стресової реакції.

Інформація про постраждалих серед населення не надходила.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости