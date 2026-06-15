У Лозовій пояснили ситуацію з втратою громадою статусу території можливих бойових дій

Лозівська громада тимчасово не увійшла до оновленого переліку територій можливих бойових дій через зміну урядом порядку визначення таких територій. У міськраді заявили, що вже звернулися до профільних органів та очікують на офіційне рішення про повернення громади до переліку.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Нещодавно уряд змінив порядок визначення територій можливих бойових дій, запровадивши нові правила для громад, які розташовані у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Після цього Міністерство розвитку громад видало новий наказ, згідно з яким Лозівську громаду не включили до відповідного переліку.

Сергій Зеленський зазначив, що громада не отримувала офіційних листів чи роз’яснень щодо такого рішення та дізналася про нього після оприлюднення документа на сайті міністерства.

Міський голова наголосив, що не бачить об’єктивних підстав для виключення громади з переліку, оскільки останнім часом російські атаки лише посилилися.

За його словами, втрата статусу впливає на можливість бронювання працівників комунальних підприємств і бізнесу, а також на виплати та пільги для внутрішньо переміщених осіб.

Водночас, станом на 15 червня, переселенці та заброньовані працівники не втратили своїх пільг і можливостей.

У громаді повідомили, що вже звернулися до всіх відповідальних органів для врегулювання ситуації. За словами міського голови, керівництво профільного департаменту Харківської ОВА та Міністерства розвитку громад усно запевнило, що аргументи громади враховані.

Також, за наданою інформацією, спеціальна комісія міністерства вже погодила повернення Лозівської громади до переліку територій можливих бойових дій. Наразі очікується офіційне оприлюднення відповідного наказу.

Агентство Телевидения Новости