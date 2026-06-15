Харківські нацгвардійці показали знищення піхоти, бліндажів і техніки окупантів

Оператори безпілотних систем 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» оприлюднили кадри результатів бойової роботи за останні дні. На відео зафіксовано ураження живої сили, укриттів та техніки російських військ.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

У першому епізоді показано ураження поодинокого російського військового. Унаслідок удару окупант зазнав важкого поранення.

У другому фрагменті зафіксовано результати ударів по бліндажах російських військових.

Третій епізод демонструє знищення автомобіля противника в тиловому районі. У бригаді наголосили, що ураження транспортних засобів впливає на логістику російських військ.

Агентство Телевидения Новости