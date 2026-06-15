На Харківщині за 10 тис. доларів організували фіктивний шлюб для виїзду за кордон: серед підозрюваних військовий

На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. Організатори вимагали за свої послуги 10 тисяч доларів. Серед підозрюваних – начальник контрольно-технічного пункту однієї з військових частин області.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Східного регіону.

За даними слідства, на початку травня 2026 року фігуранти вирішили організувати переправлення через державний кордон України військовозобов’язаного, який не мав законних підстав для виїзду за межі країни в умовах воєнного стану.

Для реалізації плану вони використали жінку з інвалідністю II групи, яка перебувала у вразливому стані, проживала у складних соціально-економічних умовах та залежала від одного зі спільників. Її залучили до укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, щоб надалі використати статус одруженого на особі з інвалідністю як підставу для виїзду за кордон. За свої послуги підозрювані вимагали 10 тис. доларів США.

27 травня 2026 року в одному з відділів ДРАЦС Харківської області під контролем правоохоронців було зареєстровано шлюб з ознаками фіктивності між жінкою з інвалідністю та чоловіком призовного віку, якого вона раніше не знала. Шлюб укладено виключно з метою подальшого використання його як підстави для виїзду за межі України.

Того ж дня правоохоронці задокументували отримання першої частини обумовленої винагороди у розмірі 5 тис. доларів.

Одразу після передачі коштів начальника контрольно-технічного пункту та його спільника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі перевіряється їхня причетність до інших фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах підозрюваних вилучено грошові кошти, мобільні телефони та документи потерпілої.

Дії підозрюваних кваліфіковано за:

ч. 3 ст. 332 КК України – організація та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб;ч. 2 ст. 149 КК України – вербування людини з використанням її уразливого стану з метою експлуатації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави:

начальнику контрольно-технічного пункту однієї з військових частин Харківської області – 665 600 грн, яку він вніс;цивільна особа наразі перебуває під вартою – 998 400 грн.

Також за клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно підозрюваних.

Агентство Телевидения Новости